Ликвидировано 5 БпЛА (Орлан-10), 1 вертолет (Ка-52) и 1 крылатую ракету.

12 мая противовоздушной обороной воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражены 7 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"12 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено 7 воздушных целей: 5 БпЛА (Орлан-10); 1 вертолет (Ка-52); 1 крылатую ракету", - говорится в сообщении.

Также отмечается, авиация Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях, где проходят боевые действия.

Как сообщал УНИАН, ранее на Луганщине украинскими военными был ликвидирован российский вертолет Ми-24. Его сбил стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады из ПЗРК "Stinger".

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