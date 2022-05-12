Его сбил стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады из ПЗРК "Stinger" .

На Луганщине украинскими военными были сбиты российский вертолет Ми-24.

Об этом в Facebook сообщает Служба связей с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня, 12 мая, на Луганщине стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и из ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задачи и уничтожать средства воздушного нападения противника.

Как сообщал УНИАН, ранее в районе Изюма Харьковской области украинские военные сбили еще один российский вертолет Ка-52. Вертолет был сбит с польского ПЗРК "Перун" 95-й ОДШБр: этот российский вертолет стоит 16 млн долларов.

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