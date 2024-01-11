Такие оборонительные сооружения имеют целью помочь Украине выдержать атаки и одновременно восстановить свои силы.

Украинские бойцы на фронте активизируют строительство фортификационных укреплений, смещая фокус своих операций в сторону обороны.

Как пишет Reuters, новые оборонительные линии вблизи Купянска показывают, что Украина активизировала строительство укреплений в последние месяцы, поскольку она переносит свои военные операции против России в более оборонительную плоскость.

По словам военных аналитиков, эти оборонительные сооружения, имеющие определенное сходство с теми, что развернуты на оккупированных Россией юге и востоке, имеют целью помочь Украине выдержать атаки и в то же время восстановить свои силы, поскольку Москва перехватывает инициативу на поле боя.

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"Пока войска двигаются, пересекают поля, можно обойтись без укреплений. Но когда войска останавливаются, нужно немедленно зарываться в землю", - сказал агентству Reuters один из бойцов.

Украина заявляет, что не отступает от своих амбиций вернуть всю оккупированную территорию, но сейчас сосредотачивается на вопросе мобилизации для пополнения личного состава и на решении проблемы нехватки артиллерии на фронте.

В то же время Россия наращивает наступательное давление вокруг восточных городов, таких как Купянск, Лиман и Авдеевка, и ей больше не нужно сдерживать свои резервные войска, опасаясь возможного украинского прорыва, говорят военные аналитики.

По словам Джека Уотлинга, старшего научного сотрудника по вопросам наземной войны Королевского Института Объединенных сил Великобритании, более прочные укрепления замедлят продвижение российских войск и отвлекут меньше украинских сил на оборону, освободив их с фронта, чтобы они могли, например, проходить больше тренировок.

"Украинцы сейчас переходят к обороне, потому что их наступление достигло кульминации", - сказал он в телефонном интервью, добавив, что Россия перехватила инициативу на поле боя и имеет возможность выбирать, где атаковать.

По его словам, укрепления также могут быть использованы для защиты флангов Украины, когда она снова пойдет в наступление.

Оборонная стратегия Украины

Ранее американские СМИ писали, что Украина может одержать победу в развязанной Россией войне с помощью обороны.

Отмечалось, что если Украина сможет защитить контролируемую ею территорию в ближайшие месяцы, используя такие возможности, как противотанковые мины и бетонные укрепления, она может лишить Россию пути к полной победе и, возможно, даже открыть двери для переговоров.

При этом переход к обороне ценен не только потому, что он может показать Кремлю, что дальнейшее территориальное завоевание недостижимо, но и потому, что он поможет Украине решить две ее самые большие проблемы: нехватка солдат и ослабление поддержки Запада.

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