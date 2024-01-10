Отмечается, что этот вариант на Западе сейчас по большей части игнорируют, и зря.

Украина может победить в развязанной Россией войне посредством обороны, пишет американский журнал Foreign Affairs.

Отмечается, что этот вариант на Западе сейчас по большей части игнорируют, и зря, ведь победа Киева и его западных партнеров во многом заключается в том, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину достичь его стратегических целей: ослабить Киев, захватить как можно больше территории и не допустить дальнейшей интеграции Украины с Европой.

"Если Украина сможет защитить контролируемую ею территорию в ближайшие месяцы, используя такие возможности, как противотанковые мины и бетонные укрепления, она может лишить Россию пути к полной победе и, возможно, даже открыть дверь для переговоров. Путин, очевидно, считает, что время на его стороне, сильная и устойчивая защита Украины докажет его неправоту", - пишет журнал.

В публикации указывается, что за два года войны "Путин ничуть не приблизился к признанию поражения, поскольку он все еще верит, что у его армии есть реальный путь к победе: "Он думает, что сможет пережить поддержку Киева Западом и в конечном итоге победить Украину путем полного истощения".

И, отмечается, что именно оборона сама по себе может стать путем к победе, если Украине и ее западным сторонникам удастся убедить Путина в том, что у него нет возможности реализовать запланированное.

Переход к обороне потребует от Украины трех конкретных элементов для успеха, пишет журнал:

построить систему оборонительных линий, состоящую из глубоких траншей, подготовленных огневых позиций, рвов, противотанковых мин и бетонных противотанковых пирамидальных заграждений, известных как "зубы дракона";

сделать приоритетом сохранение противоборства в небе, гарантируя, что ни одна из сторон не получит превосходства в воздухе;

расширить внутреннее производство оружия, уменьшив свою зависимость от западных поставок.

При этом также указывается, что переход к обороне ценен не только потому, что он может показать Кремлю, что дальнейшее территориальное завоевание недостижимо, но и потому, что он поможет Украине решить две ее самые большие проблемы: нехватку солдат и ослабление поддержки Запада.

"Оборонительная стратегия избавляет Украину от необходимости вооружаться дорогими и дефицитными западными системами, призванными дать ей качественное наступательное преимущество, например, передовыми истребителями или танками. Вместо этого Запад мог бы переориентировать помощь на более дешевые боеприпасы, строительные материалы и системы противовоздушной обороны, одновременно работая над наращиванием оборонно-промышленной базы Украины", - акцентирует Foreign Affairs.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как писал New York Times со ссылкой на украинских бойцов, сейчас на широком участке центрального и восточного фронтах в Украине российские атаки настолько интенсивные, что действовать вблизи линии фронта еще никогда не было так опасно.

Указывалось, что украинские войска на большей части линии фронта официально находятся в оборонительном режиме. При этом боевые действия не утихли, и российские войска сейчас переходят в наступление.

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