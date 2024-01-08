Отмечается, что украинские войска на большей части линии фронта официально находятся в оборонительном режиме.

На широком участке центрального и восточного фронтах в Украине российские атаки в последнее время были настолько интенсивными, что действовать вблизи линии фронта еще никогда не было так опасно, пишет New York Times со ссылкой на украинских бойцов.

"Моральный дух в порядке. Но физически мы истощены", - отметил заместитель командира одного из батальонов, бойцы которого недавно выдвинулись на передовую.

Издание пишет, что украинские войска на большей части линии фронта официально находятся в оборонительном режиме. Лишь в южном районе Херсонской области они все еще продолжают наступление. Но боевые действия не утихли, и российские войска сейчас переходят в наступление, отмечает NYT.

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"Взятие села Работино на юго-востоке Запорожской области стало пределом того, насколько украинским войскам удалось продвинуться в своем летнем контрнаступлении. Никакого прорыва не произошло. Сейчас в окопах вокруг Работино российские подразделения ежедневно атакуют. По словам командиров, украинские войска стараются немедленно контратаковать в ответ", - отмечается в публикации.

По словам украинских бойцов, с марта 2023-го они испытали дополнительную разрушительную силу планирующих бомб россиян и атаки FPV дронами, которые стали новейшим на данный момент оружием в украинской войне. Именно они вынудили украинские войска сосредоточиться на передвижении по фронту пешком.

Отмечается, что ВСУ первыми начали использовать такие дроны для атак, и россияне скопировали эту тактику, и в последние недели наводнили прифронтовую зону FPV дронами, что привело к летальному эффекту.

NYT пишет, что потери украинских войск тяжелы для всех частей фронта. По словам солдат, за последние месяцы почти все были ранены или чудом спаслись.

"Нам не хватает людей. У нас есть оружие, но недостаточно людей", - отметил командир разведки 117-й бригады.

Вместе с тем многие бойцы сохраняют оптимизм, пишет издание.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как писал УНИАН, российские войска не оставляют попыток выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, в течение суток там было девять вражеских штурмов.

Все они были безуспешны для оккупантов, а украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери

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