Литва делать все для того, чтобы Украина одержала победу над Россией. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он уверен, что Украина "может победить и победит". При этом сообщил, что на Совете национальной обороны Литвы одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украины на сумму 200 миллионов евро.
"В январе мы снова направим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале бронетранспортеры М577. будем тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности", - подчеркнул он.
Науседа отметил, что сегодня подписаны соглашения между оборонными промышленностями двух стран.
"Мы также должны обеспечить непрерывность долгосрочной поддержки со стороны союзников и партнеров, чтобы помочь Украине. Западный мир должен понять, что это не просто борьба только Украины, а это борьба всей Европы и демократического мира и свободу"", – подчеркнул президент Литвы.
Он отметил, что Литва поддерживает Украину на пути вступления в НАТО и ЕС. При этом подчеркнул, что сейчас уже вопрос не в том станет ли Украина членом НАТО, а в том когда это произойдет. Литва будет поддерживать членство Украины в Альянсе.
Визит Зеленского в Литву - что известно
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с рабочим визитом в Литве.
Также президент отметил, что посетит Эстонию и Латвию. Он отмечал, что будут обсуждаться вопросы безопасности, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшую координацию европейской поддержки.