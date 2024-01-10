Одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украины на сумму 200 миллионов евро.

Литва делать все для того, чтобы Украина одержала победу над Россией. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он уверен, что Украина "может победить и победит". При этом сообщил, что на Совете национальной обороны Литвы одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украины на сумму 200 миллионов евро.

"В январе мы снова направим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале бронетранспортеры М577. будем тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности", - подчеркнул он.

Науседа отметил, что сегодня подписаны соглашения между оборонными промышленностями двух стран.

"Мы также должны обеспечить непрерывность долгосрочной поддержки со стороны союзников и партнеров, чтобы помочь Украине. Западный мир должен понять, что это не просто борьба только Украины, а это борьба всей Европы и демократического мира и свободу"", – подчеркнул президент Литвы.

Он отметил, что Литва поддерживает Украину на пути вступления в НАТО и ЕС. При этом подчеркнул, что сейчас уже вопрос не в том станет ли Украина членом НАТО, а в том когда это произойдет. Литва будет поддерживать членство Украины в Альянсе.

Визит Зеленского в Литву - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с рабочим визитом в Литве.

Также президент отметил, что посетит Эстонию и Латвию. Он отмечал, что будут обсуждаться вопросы безопасности, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшую координацию европейской поддержки.

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