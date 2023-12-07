Среди уничтоженного - вражеские ЗРК, склад боеприпасов и пункт управления.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба ВСУ. Там уточнили, что уничтожен один пункт управления и три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) противника.

В свою очередь подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному вертолету, одному ЗРК, трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному складу боеприпасов и двум артиллерийским средствам противника.

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Кроме того, в Генштабе сообщили, что враг нанес два ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. "В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: новости

За последние сутки в зоне боевых действий произошло 91 боевое столкновение, из них 34 - на Авдеевском направлении, еще 17 - на Марьинском. При этом за сутки силы обороны Украины ликвидировали еще 1120 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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