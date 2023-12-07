Украинские бойцы продолжают уничтожать врага на фронте / фото 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1120 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 336 тысяч 230 человек личного состава.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев в Украине:

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  • танков - 5618 (+18 единиц за последние сутки);
  • боевых бронированных машин - 10482 (+26);
  • артиллерийских систем - 8045 (+21);
  • РСЗО - 919;
  • средств ПВО - 605;
  • самолетов - 324;
  • вертолетов - 324;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6116 (+33);
  • крылатые ракеты - 1571 (+1);
  • корабли/катера - 22;
  • подлодки - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10561;
  • специальная техника - 1156 (+3).
Потери России на 7 декабря / инфографика УНИАН

При этом в Генштабе добавили, что указанные данные уточняются.

Война в Украине - ситуация на фронте 7 декабря

Как писал УНИАН, за последние сутки в зоне боевых действий произошло 91 боевое столкновение, из них 34 - на Авдеевском направлении.

На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак врага в районе Синьковки Харьковской области. А на Лиманском направлении Силы обороны отбили шесть атак врага в районах Тернов, Веселого, Раздолевки Донецкой области.

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