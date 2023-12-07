За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1120 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 336 тысяч 230 человек личного состава.
Кроме того, РФ потеряла на поле боев в Украине:
- танков - 5618 (+18 единиц за последние сутки);
- боевых бронированных машин - 10482 (+26);
- артиллерийских систем - 8045 (+21);
- РСЗО - 919;
- средств ПВО - 605;
- самолетов - 324;
- вертолетов - 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6116 (+33);
- крылатые ракеты - 1571 (+1);
- корабли/катера - 22;
- подлодки - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10561;
- специальная техника - 1156 (+3).
При этом в Генштабе добавили, что указанные данные уточняются.
Война в Украине - ситуация на фронте 7 декабря
Как писал УНИАН, за последние сутки в зоне боевых действий произошло 91 боевое столкновение, из них 34 - на Авдеевском направлении.
На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак врага в районе Синьковки Харьковской области. А на Лиманском направлении Силы обороны отбили шесть атак врага в районах Тернов, Веселого, Раздолевки Донецкой области.