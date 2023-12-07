За сутки ВСУ уничтожили еще 18 российских танков.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1120 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 336 тысяч 230 человек личного состава.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев в Украине:

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танков - 5618 (+18 единиц за последние сутки);

боевых бронированных машин - 10482 (+26);

артиллерийских систем - 8045 (+21);

РСЗО - 919;

средств ПВО - 605;

самолетов - 324;

вертолетов - 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6116 (+33);

крылатые ракеты - 1571 (+1);

корабли/катера - 22;

подлодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 10561;

специальная техника - 1156 (+3).

При этом в Генштабе добавили, что указанные данные уточняются.

Война в Украине - ситуация на фронте 7 декабря

Как писал УНИАН, за последние сутки в зоне боевых действий произошло 91 боевое столкновение, из них 34 - на Авдеевском направлении.

На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак врага в районе Синьковки Харьковской области. А на Лиманском направлении Силы обороны отбили шесть атак врага в районах Тернов, Веселого, Раздолевки Донецкой области.

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