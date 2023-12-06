Вражеский ЗРК "Витязь" ликвидировали на юге Украины.

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Витязь" в Херсонской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. "Это новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак", - заявил глава МВД в Telegram.

Также Клименко проинформировал, что всего за эти несколько дней операторами БПЛА воинских частей Национальной гвардии Украины на этом направлении уничтожено восемь единиц легкового автомобильного транспорта войск РФ, один грузовой автомобиль военного назначения, один зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 "Витязь", один автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "Оса" 10 и три антенны РЭБ.

Важные новости о потерях врага на 6 декабря 2023 года - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, за сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

В частности, авиация ВСУ разбила четыре пункта управления и три зенитно-ракетных комплекса противника. Также Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

В то же время подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, один склад боеприпасов, две станции РЭБ и 11 артиллерийских средств противника.

Стоит отметить, что общие потери врага на 6 декабря текущего года на нашей земле уже составляют примерно 335 тысяч 110 человек.

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