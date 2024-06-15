Коваленко отметил, что точно сказать, сколько было уничтожено российских радиолокационных станций с апреля – сложно.

Силы обороны Украины вышли на системность в уничтожении ПВО оккупантов в Крыму, которая говорит не о локальном, а глобальном масштабе.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, удары теперь наносятся по объектам врага на оккупированной части Донецкой и Луганской областей и непосредственно на территории РФ. "Все это означает подготовку более эффективного применения дозвукового крылатого ракетного вооружения, а также создание условий, чтобы любая российская ядерная угроза была нивелирована в зачатке", - отметил аналитик.

Коваленко отметил, что точно сказать, сколько было уничтожено российских радиолокационных станций с апреля – сложно. "Удары по аэродромам вблизи Севастополя ("Бельбек") и в Джанкое, где успешно горели 91Н6Е и 92Н2Е, были первым этапом - эдакой разведкой боем, после которой началась настоящая резня российских РЛС", - отметил он.

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Коваленко сообщил, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны уничтожили радиолокационную станцию Небо-У (что не только снизило обзор россиянам украинского неба на высотах более 10 км, но и ослепило С-400, работающие в этом направлении), а затем РЛС боевого режима 48Я6-К1 "Подлет-К1"", - объяснил эксперт.

Коваленко акцентировал, что в июне ареал ударов расширился на территорию РФ, в частности, на Белгородскую область.

"Но настоящей вишенкой этих ударов стоит считать налет дронов-камикадзе на загоризонтную радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ" (в Краснодарском крае), которая входит в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска межконтинентальных баллистических ядерных ракет. При этом важным моментом в этом ударе было то, что дрон-камикадзе не был перехвачен российскими средствами ПВО", - отметил Коваленко.

"Низкая эффективность ПВО на территории страны-агрессора обусловлена высокими потерями в зоне боевых действий в Украине. На третий год войны российские оккупационные войска не только потеряли на территории нашей страны сотни единиц комплексов ПВО малого и среднего радиуса действия, но и постоянно вынуждены их чем-то компенсировать в зоне боевых действий. Самый быстрый и простой способ - перекинуть из РФ на временно оккупированные территории Украины", - считает Коваленко.

Аналитик отметил, что ежемесячно оккупанты вынуждены компенсировать до 40 средств противовоздушной обороны, а ВПК РФ не выдает такого количества этой продукции ежемесячно. "Это привело к дисбалансу присутствующих в России средств малого и среднего радиуса действия с минимальными потребностями защиты воздушного пространства", - констатировал Коваленко.

Война в Украине: новости

Российские войска вновь пошли в наступление на нескольких направлениях и расширяют плацдарм вокруг Очеретино, захвачено село Новоалександровка. В конце апреля российские войска совершили прорыв к северо-западу от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино. С тех пор они расширяют образовавшийся плацдарм, захватывая окрестные села.

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