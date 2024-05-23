Уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300/400.

Украинские военные нанесли успешные удары по российским позициям противовоздушной обороны в Донецкой области.

Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона". По его данным, вчера днем был нанесен успешный удар по позициям в районе аэродрома Моспино, который находится в оккупированной части Донецкой области. В атаке задействовали пять баллистических ракет ATACMS.

В результате атаки были уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300/400, пункт управления и радиолокационную станцию "96Л6Е". Также повреждения получила еще одна пусковая установка ЗРК С-300/400. По данным канала, среди личного состава потерь не было.

Потери России в войне: последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала большого вторжения российская оккупационная армия потеряла уже около 497 700 солдат. Только 1330 из них - за последние сутки.

Также захватчики остались без 814 средств противовоздушной обороны, 12900 артиллерийских систем, 1077 реактивных систем залпового огня, 356 самолетов, 326 вертолетов, 27 кораблей и катеров, а также 1 подводной лодки.

Вас также могут заинтересовать новости: