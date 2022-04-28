Захватчики проводят подготовительные мероприятия для форсирования реки Северский Донец.

Оккупационные подразделения пытаются окружить группировку войск Сил обороны на Донецком направлении.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6.00 28 апреля.

Отмечается, что на Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на окружении группировки войск Сил обороны.

Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия для форсирования реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного противник осуществляет интенсивное огневое воздействие.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Большая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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