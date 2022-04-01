Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над Мариуполем в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"Со вчерашнего дня захватчики не пропускают из Мариуполя жителей. По словам очевидцев, они установили срок 5-7 дней, когда город будет оставаться закрытым", - отметила она.
Денисова подчеркнула, что лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь является ничем иным, как геноцидом в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - сказала омбудсмен.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 1 апреля Мариуполь в блокаде. Россияне ежедневно срывают договоренности об эвакуационных коридорах для гражданского населения. Враг не дает доставить гуманитарные грузы и автобусы для эвакуации людей в соседние села и города вблизи Мариуполя.