Захватчики не выпускают из Мариуполя жителей.

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над Мариуполем в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Со вчерашнего дня захватчики не пропускают из Мариуполя жителей. По словам очевидцев, они установили срок 5-7 дней, когда город будет оставаться закрытым", - отметила она.

Денисова подчеркнула, что лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь является ничем иным, как геноцидом в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - сказала омбудсмен.

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