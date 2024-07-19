Аналитики подробно описали, какая стратегия может помочь ВСУ победить россиян.

ВСУ пока не будут иметь возможностей для контрнаступления, поскольку кроме провала прошлогодней операции, есть еще и альтернативные пути.

Об этом заявили аналитики Royal United Services Institute (RUSI). В своем отчете они подробно описали, что было не так с контрнаступлением 2023 года, которое началось в начале лета, но потерпело неудачу.

При этом эксперты из Defense Express обратили внимание, что если смотреть не на события годичной давности, а на ближайшее будущее, то в отчете RUSI сказано, что для Украины "возобновление наступательных операций в ближайшем будущем нежизнеспособно".

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На это есть несколько причин. Первая из них та, что летом 2023 года ВСУ сконцентрировали 12 бригад на 30 км участке фронта против шести полков в глубокой обороне. Но он фактически сразу был обречен, потому что полагался на быстрый прорыв обороны и активную маневровую фазу, как во время наступательной операции в Харьковской области, которая стала "идеальным штормом" из-за разреженности сил оккупантов.

Во-вторых, неожиданности для врага не получилось из-за утечки секретной информации в США о планах ВСУ, проведением Кремлем массовой мобилизации, бетонированием вражеской обороны и оттягиванием времени наступлением на Бахмут силами завербованных осужденных. На это еще и наложилась недостаточная помощь западных партнеров, блокирование передачи определенных видов вооружения США (кассетных боеприпасов и ATACMS). А саму наступательную операцию проводили недоукомплектованные и мало подготовленные бригады.

В настоящее время, когда у ВСУ для каких-либо активных действий не хватает вооружения для 14 бригад условного резерва, когда оккупанты продолжают штурмовать и не иметь вместе с тем нехватки человеческих ресурсов. Кроме того, по данным аналитиков, до сих пор блокируется использование некоторых видов дальнобойного вооружения. При этой всей ситуации - еще одно контрнаступление будет лишь неудачным дублем, констатировали в RUSI.

При этом, как отметили в RUSI, пока идет накопление необходимых ресурсов для наступательных действий Украина использует стратегию нанесения максимальных потерь РФ, как на поле боя, так и в тылу. Потому что способность Кремля продолжать агрессию опирается на финансы, которые идут на оплату войскам и выпуск оружия и техники.

Именно поэтому, необходимо наносить дальнобойные удары по предприятиям и инфраструктуре, которые являются генераторами доходов бюджета РФ. Эти удары должны идти вместе с углублением санкций против РФ со стороны Запада. Параллельно с этим нужно стимулировать среди росиян недоверие к нацвалюте для разгона инфляции, а в целом - к Кремлю и местным властям путем демонстрации наглядной стоимости войны для россиян.

И пока эти шаги реализуются необходимо набирать войска, оснащать, готовить значительно дольше и качественнее с учетом реалий войны и готовности действовать в четком взаимодействии на общебригадном и корпусном уровне.

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Зеленский заявил, что "горячая фаза" войны может закончиться уже в этом году. Он заявил, что это возможно, если союзники Украины на Западе останутся сильными. Слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

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