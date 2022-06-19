Российские захватчики безуспешно штурмуют Северодонецк Луганской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
"На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БпЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет", - говорится в сводке.
При этом на Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии. Также оккупанты провели разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имели.
В то же время, на Славянском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия враг сосредоточивает на накоплении ресурсов с целью осуществления дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции украинских войск и вел воздушную разведку БпЛА "Орлан-10".
На Лиманском направлении активных действий оккупантов не зафиксировано. Вместе с тем на Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк.
На восточной окраине населенного пункта Берестовое украинские воины успешно отбили вражеский штурм.
"Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери войскам противника и стойко держать оборону на всех направлениях", - добавили в Генштабе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что ССО Украины обнародовало эксклюзивные кадры о борьбе за Северодонецк.
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