Также Вооруженные Силы Украины не дали оккупантам провести разведку в Рубежном.

Российские захватчики безуспешно штурмуют Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БпЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет", - говорится в сводке.

При этом на Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии. Также оккупанты провели разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имели.

В то же время, на Славянском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия враг сосредоточивает на накоплении ресурсов с целью осуществления дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции украинских войск и вел воздушную разведку БпЛА "Орлан-10".

На Лиманском направлении активных действий оккупантов не зафиксировано. Вместе с тем на Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк.

На восточной окраине населенного пункта Берестовое украинские воины успешно отбили вражеский штурм.

"Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери войскам противника и стойко держать оборону на всех направлениях", - добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ССО Украины обнародовало эксклюзивные кадры о борьбе за Северодонецк.

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