Украинские военные подчиненных частей и подразделений оперативно-тактического управления "Восток" уничтожили склад с боеприпасами и 15 российских захватчиков.
Об этом сообщает командование ОТУ "Восток" в Facebook.
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 5 мая, наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами русских фашистов", - говорится в сообщении.
При этом, потери врага составляют: личного состава – 15, БТР – 1, ББМ – 1, БМП – 1, артиллерийские системы – 5, АТ – 1 и БПЛА – 2.
По данным Генштаба, по состоянию на 5 мая украинские войска ликвидировали уже около 24,9 тыс. российских оккупантов.
Несмотря на то, что Россия скрывает потери в Украине, российские оккупанты рассказывают реальную картину войны своим родным. В частности, разведка перехватила разговор оккупанта с женой. Он жалуется на большие потери в Украине, а также на командиров-трусов.
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