ВСУ продолжают выбивать рашистов с украинской земли.

Украинские войска ликвидировали уже около 24,9 тыс. российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, потери противника с 24 февраля по 6 мая составляют: 1 тыс. 110 танков (плюс 8 за сутки), 2 тыс. 686 боевых бронированных машин (35 за сутки), 502 артиллерийские системы (3 за сутки), 171 реактивная система залпового огня (2 за сутки), 83 средства ПВО, 199 самолетов (3 за сутки), 155 вертолетов, 1 тыс. 926 единиц автомобильной техники и автоцистерн (19 за сутки), 11 кораблей/катеров (1 за сутки), 324 беспилотника оперативно-тактического уровня (12 за сутки), 38 единиц спецтехники и 90 крылатых ракет (1 за сутки).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

Напомним, накануне россияне потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на юге.

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