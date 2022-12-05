Усилились артиллерийские обстрелы со стороны оккупантов, подчеркнул Саид Исмагилов.

Военный парамедик Саид Исмагилов рассказал о ситуации под Бахмутом, а также заявил, что оказывать медицинскую помощь в холодное время года сложно.

"В Донецкой области враг использует промерзшую землю и пытается атаковать наши позиции. Потому что по твердой земле увереннее передвигается техника. Используя погоду, враг пытается проводить атакующие действия на Бахмутском направлении. Усилились артиллерийские обстрелы. Ясная погода помогает врагу использовать авиацию и беспилотники", - отметил Исмагилов для телеканала "Эспрессо".

Медик подчеркнул, что погода плохая не только для оккупантов, но и для украинских защитников.

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"Минусовые температуры всегда являются проблемой для наших бойцов. В окопах нужно как-то согреться и не замерзнуть. Также военным парамедикам тяжело по морозу быстро оказывать медицинскую помощь", - добавил Исмагилов.

Война на Донбассе: ситуация вблизи Бахмута

По информации Алексея Арестовича, Кремль стремится захватить весь Донбасс, чтобы объявить "победу" для своего зазомбированного населения. Именно поэтому армия РФ бросила на Бахмутское направление около 40 БТГ.

Однако некоторые эксперты считают, что Бахмут не является тактически важным пунктом. Захват Бахмута даст россиянам лишь пропагандистскую картинку.

В ВСУ показали красивые фото, на котором воины Украины из артиллерии уничтожают врага вблизи Бахмута.