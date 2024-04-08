Всего было задействовано оккупантами около 30 единиц бронированной техники и значительная часть личного состава.

5 апреля во время мощной массированной атаки на пригород Часового Яра россияне понесли значительные потери в технике и личном составе. Об этом рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

По его словам, это был рекорд подразделения, а, возможно, и ВСУ.

"Если коротко о ситуации, противник продолжает ударно-штурмовые действия в направлении населенного пункта Часов Яр. Также дополнительно штурмует Богдановку и Ивановское, пытаясь взять пригород в оперативное окружение. Два дня назад, 5 апреля, врагом сначала была осуществлена массированная артподготовка, применялась ствольная артиллерия, системы реактивного огня типа "Град", "Ураган". После этого пошли ударно-штурмовые действия, штурмовую пехоту везли на легкой бронированной технике типа БМД и БМП, которая прикрывалась вражескими танками и минометами", - сказал он.

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Федоренко утверждает, что россияне привлекли все, что у них на вооружении, было большое насыщение вражескими FPV-дронами. Активно применялась россиянами авиация, самолеты и вертолеты. Всего было задействовано оккупантами около 30 единиц бронированной техники и значительная часть личного состава.

"То есть враг проводил очень мощные штурмовые действия. Но Силы обороны Украины отбили эту массированную атаку и нанесли существенное поражение врагу. Только подразделение, которое я имею честь возглавлять, уничтожило 9 единиц легкой бронированной техники, еще одну багги со штурмовой пехотой и две единицы повредили. Все наши бригады четко сработали, это и противотанкисты, и артиллеристы, и беспилотники. В целом противник во время этих ударно-штурмовых действий потерял около 20 единиц бронированной техники и значительную часть личного состава, именно ударно-штурмового своего потенциала. Соответственно, россияне не имели существенных успехов на поле боя", - добавил военный.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты активизировали наступательные операции вдоль всей линии фронта. Вооруженным силам Украины из-за задержки с предоставлением военной помощи США придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения по приоритетности в обороне.

Как сообщает Институт изучения войны, захватчики ускорили темпы штурмов на всем театре боевых действий. Так, 4 апреля они провели механизированную атаку ротного уровня в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Результаты наступательной операции свидетельствуют, что военные агрессора успешно компенсируют рост потерь в живой силе и технике.

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