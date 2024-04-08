Украинские военные превратили в металлолом 24 ББМ, 39 единиц автомобильной техники и 40 БПЛА.

Защитники Украины непрерывно защищают нашу страну от российских оккупантов. За минувшие сутки, 7 апреля, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали почти 900 солдат армии РФ.

В Генеральном штабе ВСУ в Facebook сообщили, что общие боевые потери противника по состоянию на 7 апреля ориентировочно составили:

личного состава - около 448400 (+890) человек;

танков - 7087 (+13) единиц:

боевых бронированных машин - 13575 (+24);

артиллерийских систем / РСЗО - 11356 (+40) / 1039 (+3);

средства ПВО - 751 (+2);

самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8996 (+40);

крылатые ракеты - 2065 (+1);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 15110 (+39);

специальная техника - 1867 (+3).

Ситуация на фронте по состоянию на 8 апреля 2024 года - последние новости

Вечером 7 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток на фронте произошло 67 боевых столкновений, оккупанты сконцентрировали усилия на двух направлениях.

Видео дня

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пункту управления, трем ЗРК, башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время враг нанес шесть ракетных и 72 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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