Военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит страна.

Российские оккупанты активизировали наступательные операции вдоль всей линии фронта. Вооруженным силам Украины из-за задержки с предоставлением военной помощи США придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения относительно приоритетности в обороне.

Как сообщает Институт изучения войны, захватчики ускорили темпы штурмов на всем театре боевых действий. Так, 4 апреля они провели механизированную атаку ротного уровня в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Результаты наступательной операции свидетельствуют, что военные агрессора успешно компенсируют рост потерь в живой силе и технике.

Президент Украины Владимир Зеленский и высокопоставленные военные отмечали, что задержки с военной помощью, заставили Силы обороны уступить инициативу на поле боя агрессору. Наши защитники не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит страна.

Видео дня

"Украинским силам придется принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала или планирования будущих контрнаступательных операций. Причиной являются затяжные дебаты в США вокруг пакета военной помощи", - подытожили американские аналитики.

Война в Украине - помощь США

Ранее издание Bloomberg отмечало, что США оттягивают голосование за предоставление Украине пакета помощи на несколько недель. Оно, вероятно, "застыло" до середины апреля.

NYT писал недавно, что без помощи США Украина не сможет сдержать армию России. Большинство американцев понимают это и считают, что обуздание реваншистских мечтаний Путина является обязанностью Америки перед Украиной и американской безопасностью.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники собираются удвоить усилия в вопросе поиска ресурсов, в которых нуждается Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: