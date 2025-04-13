Боевые качества российских новобранцев за время войны сильно упали, но теперь в российскую армию приходят все более мотивированные люди. Об этом в интервью Армия TV рассказал командир батальона ГУР "Братство" Алексей Середюк с позывным "Боргезе".
"По моим наблюдениям, очень сильно падает качество бойцов. Бойцы идут их все хуже и хуже. Но очень поднялась мотивация. Вот что они сейчас набирают - отребье, зеки и наркоманы. Но очень мотивированы", - сказал Середюк.
Он считает, что это результат проведенной большой работы Кремля в сфере культуры и пропаганды.
"Оно работает. Как раз когда пошли эти простые "ваньки", которых они понасобирали. Это сволочь страшная, но эта сволочь очень ответственно выполняет задачи. И я скажу, что не всегда они это выполняют из-под палки... Недавно взяли одного деда [в плен]. У него 5 детей и он пошел, сам оформился. У него была футболка с портретом его деда, который воевал где-то под Берлином во Второй Мировой. И он гордился этим и был очень идейный", - отметил Середюк.
По его заключению, чем простых людей набирают в российскую армию, тем они охотнее идут в бой и не отступают. Это в частности иллюстрируют многочисленные случаи, когда в штурм отправляют солдат на костылях.
"И он идет на костылях в бой. [Я] сам снимал такие видео. И сейчас таких видео все больше и больше. Их насильно посылают в бой, заставляют, но не всех. То есть у них там есть большая мотивация, люди верят в какие-то свои иллюзии. Поэтому культура и пропаганда - это очень важно, это очень рабочий механизм. И важно, чтобы их пропаганды не было здесь, потому что это очень действенный инструмент врага", - подчеркнул командир.
Ситуация в российской армии
Как сообщал УНИАН, согласно выводам экспертов, в российской армии уже есть проблемы с пополнением утраченной живой силы. Почти исчерпались те, кто шел воевать по контракту. В прошлом году Россия привлекла немалые силы северокорейских военных.
В частности, в январе, военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что Россия уже давно имеет отрицательный баланс по тяжелой технике, в частности танках, и то же самое начинает происходить и с живой силой.
Как известно, Россия потеряла в Украине уже более 700 тысяч своих военнослужащих. В январе министр обороны США на тот момент Ллойд Остин отметил, что эти потери составляют две трети от общего количества российской армии на момент начала полномасштабного вторжения.