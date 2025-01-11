Для решения этой проблемы РФ может увеличить количество северокорейских военных.

Россия уже давно имеет отрицательный баланс по тяжелой технике, в частности танкам. Ежемесячно Украина уничтожает вдвое или даже втрое больше, чем производит РФ.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны.

"Сейчас то же самое начинает происходить и с живой силой. У них мобилизационная возможность привлекать людей к боевым действиям была на уровне от 25 до 40 тысяч в месяц. Это большая цифра. Но 40 - это был максимум. Обычно было около 30, или даже меньше. При уничтожении 1500-2000 (в сутки, - УНИАН) - мы можем уничтожать 40-45 тысяч врага ежемесячно. Это на 10-15 тысяч больше, чем они могут привлечь", - сказал Гетьман.

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На вопрос, к каким последствиям это может привести, эксперт ответил: "Придется или привлекать большое количество военных из Северной Кореи, потому что другим способом они вряд ли смогут закрыть этот отрицательный баланс. Или объявлять хотя бы частичную мобилизацию, чего в России очень не хотят. Ведь это может привести к определенным внутренним проблемам".

Потери РФ: важные новости

Ранее УНИАН писал, что Россия потеряла в Украине уже более 700 тысяч своих военнослужащих. Ллойд Остин также добавил, что эти потери составляют две трети от общего количества российской армии на момент начала полномасштабного вторжения.

Между тем BBC подсчитало, что с начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине по меньшей мере 6083 своих элитных военнослужащих. Отмечается, что на их подготовку ушло много лет и миллионы долларов.

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