По словам главы Пентагона, российские потери в Украине теперь превысили две трети от общей численности российской армии в начале широкомасштабной войны.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Россия уже понесла 700 тысяч потерь убитыми и ранеными в войне против Украины и продолжит нести большие потери. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-25"), которое состоялось на одноименной авиабазе в Германии.

"С 2022 года Россия понесла более 700 тысяч потерь в Украине", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что за три года полномасштабной войны Москва понесла больше потерь, чем во всех других конфликтах вместе после Второй мировой войны.

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"Российские потери в Украине теперь превысили две трети от общей численности российской армии в начале выбранной Путиным войны", - подчеркнул Остин.

Министр обороны США добавил, что только в ноябре 2024 года Россия теряла почти полторы тысячи военных в день.

Также он напомнил, что сейчас Москва даже привлекает из Северной Кореи войска к войне, в которой они не должны участвовать.

"Это еще один четкий признак отчаяния Путина", - сказал Остин.

По его словам, войска из Северной Кореи уже понесли более тысячи потерь с момента присоединения к войне Путина против Украины в декабре, но другие оценки свидетельствуют о гораздо больших потерях. Остин отметил:

"Между тем, экономическая цена от имперских фантазий Путина для простых россиян также является потрясающей".

Глава Пентагона сообщил, что Кремль планирует расходы около 40% российского бюджета на 2025-й год для продолжения войны. Это увеличение расходов на войну на 25% по сравнению с прошлым годом. В то же время, российский рубль продолжает падение, а Кремль стал более изолированным. Мировой статус и стратегическая позиция России продолжает приходить в упадок.

Как отметил Остин, Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей.

Также у него уточнили, оправдали ли ожидания от всех заседаний в формате "Рамштайн" или потерпели неудачу.

Остин повторил, что Россия понесла 700 тысяч потерь военных в войне.

"И война не завершена. Они продолжат нести больше потерь и в дальнейшем. Они потеряли много техники. Путин изолирован. Он не имеет способности проектировать боевую мощь, как бы он это сделал в прошлом. Мы видели это в Сирии. Поэтому, я думаю, я бы поставил под сомнение, потерпела ли неудачу Украина... Я думаю, что Россия потерпела неудачу", - подчеркнул Остин.

Война в Украине - потери РФ

По последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских захватнических войск составляют около 803 тысячи 100 военных ранеными и убитыми.

8 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские потери превышают 750 тысяч человек. Это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых.

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