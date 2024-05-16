Бои на Харьковщине сопровождаются предположениями, что нечто подобное может быть в Сумской области.

ВСУ смогли замедлить темпы наступления России на северо-востоке и при этом пытаются сдержать атаки оккупантов на других направлениях. При этом РФ пытается растянуть войска Киева для прорыва их защиты.

Как пишет The New York Times со ссылкой на данные Генштаба, наши защитники отбили четыре атаки в Харьковской области, где россияне на прошлой неделе пересекли границу и захватили некоторое количество населенных пунктов. В то же время президент Владимир Зеленский заявил о стабилизации фронта.

"Украинские гражданские лица, которые были эвакуированы в четверг, сказали, что российские войска воевали небольшими подразделениями, которые проскальзывали через леса в села. Они неожиданно появились на улицах городка Волчанск", - говорится в сообщении.

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По словам правоохранителей, которые занимаются эвакуацией населения, северная часть Волчанска находится в зоне прицела российских танков, но не полностью контролируются российской армией. Текущая ситуация подтверждает заявления украинской стороны о замедлении наступления РФ, хотя город и страдает от артобстрелов.

Также сообщается об увеличении российских штурмов в Донецкой и Запорожской областях. В частности, враг атакует Роботино. Минобороны РФ даже объявило, что захватчики взяли под контроль населенный пункт, однако это отрицают украинские чиновники и даже российские милблогеры. По словам Зеленского, оккупанты пытаются отвлечь Силы обороны и сделать их боевую работу менее концентрированной.

"Российские информационные войска периодически устраивают подобные провокации. Для этого они устраивают перформансы в зоне боевых действий с установлением государственного флага России. На окраине, например, они обычно погибают потом", - заявил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Отмечается, что продолжаются и ожесточенные бои вокруг Часового Яра. Военный Павел, который отказался назвать свою фамилию по военному протоколу, рассказал, что там сейчас происходит, поскольку воюет на Донбассе.

"Часов Яр, как я вижу, вдвое суровее Купянска, а Купянск вдвое суровее северной границы. Харьковская операция очень похожа на то, что было раньше с селом Очеретино. Они ударяют в несколько местах, и там, где находят трещину в защите, они входят", - пояснил защитник.

Атаки на север Харьковщины сопровождаются предположениями, что нечто подобное может быть в Сумской области. За ночь россияне совершили десятки обстрелов.

Наступление в Харьковской области

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты продвинулись не более чем на восемь километров от границы в северной части Харьковской области. Враг планирует создать так называемую "буферную зону", а не продвигаться вглубь региона. Противник захватил районы, которые были менее защищенными.

Сегодня, 16 мая, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется.

Подразделения ВСУ проводят прочесывание городской застройки Волчанска, не давая оккупантам возможности закрепиться.

Впоследствии в Генштабе сообщили, что россияне хотят продвинуться вглубь города и закрепиться там, но им не удается.

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