Россияне работают по первой линии даже УАБами, заметил военный.

Российские оккупанты пытаются выбить Силы обороны с отбитых ранее позиций на юге Украины, в частности на Ореховском направлении Запорожской области. Ситуация там очень сложная, но контролируемая.

Об этом ТСН рассказал главный сержант роты ударных БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады Рустам Мустафаев, который находится на Ореховском направлении Запорожской области. Он подчеркнул, что враг применял там все виды вооружения, которые мог.

"Я могу сказать, что противник безуспешно пытается выбить нашу пехоту с позиций, которые были ранее нами отбиты, задействуя максимально все свои средства. Он не жалеет абсолютно ничего. Он по первой линии работает даже УАБами (управляемыми авиационными бомбами – УНИАН). Такое впечатление складывается, что из последних сил они работают, не знают, что применять. Здесь, наверное, кроме ядерного оружия, было применено уже все. Они просто не знают уже, как бороться с нашим контрнаступлением", – отметил военный.

В то же время, комментируя ситуацию с моральным духом противника, Мустафаев отметил, что у россиян есть несколько категорий военнослужащих.

"Одну из них мы называем "мясом", потому что это те, кого бросают без усиления техники, почти без прикрытия из артиллерии. А в тылу за ними стоят "ахматовцы", "кадыровцы", которые используются как заградительные отряды – они их просто не пускают обратно. У них выбор: либо погибнуть, либо сдаться в плен, и очень часто они сдаются в плен. Я бы не сказал, что они там с каким-то высоким боевым духом. Общался с пленными, они не то что не хотят воевать, они просто бессильны – и морально, и физически. Если у нас на позициях постоянно работает логистика, доставка еды, продуктов, аккумуляторов и т.д., то у них это отсутствует. Сталкивались с тем, что у них на неделю привозили 5-литровую бутылку воды на целый взвод. У них это на очень низком уровне, о каком боевом духе можно говорить", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости

Украинские военные продолжают "давать по зубам" оккупационным войскам РФ. Так, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны уничтожили немало вражеской техники. В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 2 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники и другие объекты.

Однако, к сожалению, Украина теряет своих защитников. 2 августа стало известно, что на войне с российскими оккупантами погиб главный сержант 68-й отдельной егерской бригады им.Олексы Довбуша Антон Усовский.

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