Наши силы обороны продолжают уничтожать технику и силы врага.

Силы обороны продолжили наносить оккупантам значительный ущерб, информирует Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один – по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 2 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 1 средство противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов врага.

Враг за эти сутки также применил немало ракет для обстрела территорий Украины.

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Оккупанты, в частности, нанесли 5 ракетных, 86 авиационных ударов и 36 раз обстрелял из реактивных систем залпового огня позиции наших войск и населенные пункты.

Удары оккупантов по Украине - последние новости

Ночью в небе над Украиной было уничтожено 23 ударных БпЛА типа "Shahed", которыми Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по украинским городам. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Генштаб отмечает, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ранее сегодня оперативное командование "Юг" информировало о наращивании присутствия российских ракетоносителей в Черном море. Так, на боевое дежурство последовательно выведены подводный и надводный ракетоносители. Общий залп "Калибров" в таком случае может достигать 12 ракет.

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