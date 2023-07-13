Александр Коваленко утверждает, что данный плацдарм сейчас выполняет две основные функции.

По состоянию на 13 июля в Запорожской области три основные локации наиболее ожесточённых боевых действий - это Пятихатки, Работино и Старомлиновка.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Пятихатки сейчас играют роль, очень схожую с Бахмутом, только в несколько иной ипостаси.

"Они на себя тянут ресурс РОВ, пытающихся отбить данное село. Основной донор ресурса - Васильевка, которая в свою очередь является вершиной треугольника оборонного Васильевка-Токмак-Мелитополь. Поэтому, ожидать в этой локации в ближайшее время некой феерии адептам блокбастеров не советую. Ведётся равномерное перемалывание 810-й ОБрМП, 429-го МСП", - написал он.

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Коваленко рассказал, что Работино - это, по сути, основной опорник оккупантов, за которым открывается основная линия обороны.

"Фактически, это изголовье второй линии, особенностью которого является то, что в случае отсечения этой головы, произойдёт обрушение громоздкой конструкции по 0408 Новопрокоповка-Ильченковое-Сладкая Балка. В настоящее время в локации выравниваются фланги, что осложняет насыщение местности подразделениями 70, 71, 291 и 1430-го МСП, а так же 45-й ОБр ССО (ГУ ГШ ВС РФ). В качестве мяса на убой в этой локации весьма активно используют БАРСов. Примечательно - разительно сократились контратаки РОВ", - добавил эксперт.

По его словам в Старомлиновке, в отличие от Работино не снижается интенсивность контратак.

"Очень плотная ближняя работа. При этом отмечается, если сравнивать с июнем, снижение интенсивности огневого воздействия, что говорит об эффекте выноса артиллерии со второй линии и складов в тылу. В целом, здесь так же проходит процесс выравнивания флангов с поступательным продавливанием полосы обеспечения к основной линии обороны. Как раньше отмечалось, 5 ОВА пришлось даже тянуть ресурс 49-й ОВА, в частности, 34-ю ОМСБр, что говорит о нехватке сил для обороны", - написал Коваленко.

Аналитик утверждает, что данный плацдарм сейчас выполняет две основные функции.

"Первая - это неспешное, очень осторожное продавливание ПО до 2-й линии. Вторая - обескровливание РОВ. Обе цели достигаются. Но суть процесса не спешка, суть процесса - сам процесс. И херсонский ресурс в Старомлиновке, тому показатель", - добавил он.

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