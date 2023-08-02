Воин погиб при исполнении служебных обязанностей.

На войне с российскими оккупантами отдал жизнь главный сержант 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша Антон Усовский. Военный погиб при исполнении служебных обязанностей.

"Антон был мужественным, решительным, человечным, высокопрофессиональным, образцом для всего сержантского состава. Искренние слова соболезнования и скорби родным и близким нашего павшего побратима. Покойся с миром, друг Шаман!" – говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что церемония отпевания и прощания с Антоном Усовским состоится 5 августа в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве.

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Гибель военных на войне

1 августа стало известно, что на войне погибла бывшая украинская футзалистка Элеонора Мальцева. У нее остался сын.

О гибели четырех военных на днях сообщили в полке Кастуся Калиновского. Известно, что один из павших бойцов воевал за Украину в составе батальона "Волат", еще трое – в составе батальона "Литвин". Их имена и лица не раскрываются ради безопасности родных.

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