Враг подтянул на то направление часть резервов с Покровского направления.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины на фронте. Кураховское направление постепенно сыпется.

Такое заявление сделал командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов (Осман) в своем телеграм-канале "Говорять Снайпер". По словам военного, враг подтянул на то направление часть резервов с Покровского направления.

Основной акцент российские оккупационные войска делают на прорывах линий техникой, отрезание позиций и образование клещей, рассказал Бунятов.

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"Наша пехота уже устала, бои 24/7, заменять и усиливать почти некем, по снарядам на арту и минометы ситуация тоже не очень", – добавил командир взвода.

Война в Украине: ситуация на фронте

Россияне третьи сутки проводят интенсивные наступательные действия на территории Курской области. Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, враг активно применяет подразделения армии Северной Кореи. Военные КНДР уже понесли большие потери.

Между тем проект DeepState сообщает, что российские оккупанты режут Времевский выступ. Аналитики говорят, что это грозит окружением позиций украинских войск. Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в районе Великой Новоселки на отрезке Макаровка-Благодатное-Сторожево.

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