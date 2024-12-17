Сейчас "наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки, что может стать неприятным последствием.

Российские оккупанты продолжают срезать Времовский выступ, что угрожает окружению позиций ВСУ.

Об этом сообщил проект DeepState. По его данным, в настоящее время самая сложная ситуация наблюдается в районе Большой Новоселки на отрезке Макаровка-Благодатное-Сторожевое.

"После захвата Благодатного противник постоянно стягивает пехоту в село малыми группами, а также продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой, чтобы отрезать последнее, ведь оно им никак не дается", - рассказали о ситуации аналитики проекта и добавили, что отдельно прослеживаются попытки заходить в само Сторожевое, чтобы там также занять позиции и закрепиться.

"Все движения направлены на окутывание Большой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка",- отметил проект.

Аналитики напомнили, что несколько дней назад был осуществлен накат на Новый Комар и частично он был успешен, ведь россияне смогли засесть в селе. Однако сейчас "наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки, что может стать неприятным последствием, а ее просто продолжают усиливать вместо того, чтобы решать и выставить значительно более важные приоритеты".

"На видео позиция врага между Сторожевым и Макаровкой. И она там не одна", - подытожили аналитики.

Война в Украине: новости

Украина под натиском российских войск уже потеряла почти половину захваченных территорий в Курской области. Как рассказал командир артиллерии 82-й воздушно-штурмовой бригады майор Иван Бакрев, россияне имеют "огромное" преимущество почти во всем - людях, артиллерии, машинах - и переключаются с механизированных на пехотные атаки с мощным эффектом.

Союзники Киева должны выполнить обещания, и как можно скорее предоставить Украине всю ту помощь, которую она давно ожидает, чтобы ВСУ могли удержать стратегически важный город Покровск, написал колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

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