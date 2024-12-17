Российские оккупанты продолжают срезать Времовский выступ, что угрожает окружению позиций ВСУ.
Об этом сообщил проект DeepState. По его данным, в настоящее время самая сложная ситуация наблюдается в районе Большой Новоселки на отрезке Макаровка-Благодатное-Сторожевое.
"После захвата Благодатного противник постоянно стягивает пехоту в село малыми группами, а также продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой, чтобы отрезать последнее, ведь оно им никак не дается", - рассказали о ситуации аналитики проекта и добавили, что отдельно прослеживаются попытки заходить в само Сторожевое, чтобы там также занять позиции и закрепиться.
"Все движения направлены на окутывание Большой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка",- отметил проект.
Аналитики напомнили, что несколько дней назад был осуществлен накат на Новый Комар и частично он был успешен, ведь россияне смогли засесть в селе. Однако сейчас "наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки, что может стать неприятным последствием, а ее просто продолжают усиливать вместо того, чтобы решать и выставить значительно более важные приоритеты".
"На видео позиция врага между Сторожевым и Макаровкой. И она там не одна", - подытожили аналитики.
Война в Украине: новости
Украина под натиском российских войск уже потеряла почти половину захваченных территорий в Курской области. Как рассказал командир артиллерии 82-й воздушно-штурмовой бригады майор Иван Бакрев, россияне имеют "огромное" преимущество почти во всем - людях, артиллерии, машинах - и переключаются с механизированных на пехотные атаки с мощным эффектом.
Союзники Киева должны выполнить обещания, и как можно скорее предоставить Украине всю ту помощь, которую она давно ожидает, чтобы ВСУ могли удержать стратегически важный город Покровск, написал колумнист Bloomberg Марк Чемпион.