Сергей Молодед участвовал в обороне столицы и изнутри видел то, что происходило в украинских войсках в те дни.

Вокруг первых дней битвы за Киев в феврале-марте 2022-го существует много мифов, порожденных хаосом начального этапа войны, недостатком объективной информации и целенаправленной дезинформацией россиян. Об этом изданию "Новинарня" рассказал офицер ВСУ Сергей Молодед, который принимал участие в тех событиях.

"Российский танк", раздавивший легковушку

Громкой новостью того времени стал эпизод, когда якобы "российский танк" на одной из улиц Киева переехал легковую машину. Это видео до сих пор без проблем можно найти в сети. Так случилось, что Сергей Молодед был одним из тех, кому приказали этот "танк" найти и уничтожить.

Подразделение Сергея начало поиски этого танка-диверсанта. Опрошенные свидетели уверяли, что это был российский танк, увешанный "Z-ами", который еще и стрелял из пулемета. Правда оказалась неприятной.

"Это был ЗРК "Стрела-10М" на базе МТЛБ. Украинская система ПВО. Нам сказали, что это [российский] БТР прорвался. Но ведь мы со всех сторон были окружены траншеями, в которых сидели наши люди, пусть даже перепуганные и дезорганизованные. И так просто проехать в город БТРом - мы не представляли, как это может быть? Но допустили, что так произошло. Распространялась куча информации, вроде бы враг захватил нашу технику, мог проехать под видом своих. Или БТР мог быть спрятан в Киеве", - вспоминает он.

По словам военного, "Стрела" действительно переехала гражданское авто, что и зафиксировано на известном видео (к счастью, водитель легковушки тогда выжил и позже выздоровел). Но произошло это случайно - водитель ЗРК не справился с управлением.

"Мы их догнали. Мы догнали эту "мотолыгу", она заглохла под "Дрим тауном". Из "Стрелы-10М" вышел пьяный боец. Николай, он был старшим сержантом. Был без оружия, в украинском пикселе, говорил на украинском. Он показал документы, он едва стоял на ногах. Когда мы спросили, где остальные люди и командир, он сначала сказал, что контужен, по ним стреляют. Но стрелковое оружие корпус ЗРК не пробивает. На самом деле они были "угашены", - рассказывает Молодед.

Френдли фаер

По его словам, все истории о "российских танках на Оболони" являются выдумкой, а большинство перестрелок, которые тогда происходили непосредственно в столице, это был так называемый дружеский огонь, вызванный хаосом и раздачей оружия значительному количеству необученных людей.

"По поводу того, что в Киеве совсем не было ДРГ, я не могу утверждать. Я допускаю, что какие-то таки были. Но это не было системным или масштабным явлением. Очень много легенд об этом ходит. Но когда ты с человеком спокойно, без эмоций пытаешься разобраться, найти фото- и видеодоказательства, обсудить обстоятельства, все это улетучивается", - рассказывает военный.

По словам Молодеда, перестрелки в Киеве были, но случайные - между своими. В частности после охоты на "русский танк", возвращаясь назад, ребята как раз попали под один такой "обстрел" на перекрестке Богатырской.

"Между полицией и... неизвестно кем. Мы реально выехали под перекрестный огонь и потом спрятались во дворы. Переждали. Вернулись обратно. Доложили, что по нам едва не состоялся дружественный огонь", - вспоминает Сергей.

"Метки диверсантов"

В первые дни полномасштабной войны украинцы были напуганы некими "метками" на дорогах и домах, которые якобы заранее оставили российские диверсанты и наводчики.

"Например, полицию на Оболони просто задолбали звонками: "у нас метки на доме!" И мы лазили по крышам, проверяли эти метки. Люди говорили, что это якобы для наведения ракет, для колонн танков, чтобы они знали, куда ехать. Мы объясняли, что сейчас так ракеты уже не летают. Нас никто не слушал, люди паниковали. Да, это была хорошая российская ИПСО. Полиция просто дурела от количества звонков!" - рассказывает военный.

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