По словам офицера, армия РФ постоянно пытается совершенствовать свои военные навыки.

Офицер Сил территориальной обороны ВСУ и инструктор минометчиков Сергей Молодед считает, что армия РФ учится быстрее украинских военных. По его словам, в России для учений постоянно выдают методички и пособия, которые являются актуальными.

"В "совковой" России, насквозь авторитарной, другой подход. Они регулярно выдают рекомендации, методички и пособия по совсем свежему опыту. Делают книжечки, в которых раскрывают своим бойцам нашу тактику и рекомендации по противодействиям. Противник гибкий. У них есть наемники ЧВК, которые воюют, как хотят. У них есть цифровые "Моторолы" - откуда они их взяли?! FPV-направление развивается просто катастрофическими темпами...", - отметил инструктор в интервью "Новинарне".

Он рассказал, как недавно общался с командиром минометной батареи на направлении Часового Яра, который рассказал, что оружие не предоставляется в нужном количестве.

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"Он говорит: "Дайте нам 100 мин в день, и враг будет остановлен". А знаешь, сколько им дают? Десять мин в день боя! Как им выполнять поставленные задачи? Десять мин - это две-три цели, не более", - объяснил Молодед.

По его словам, ключевым фактором на войне также является отсутствие анализа проведенных действий. Военный считает, что его следует проводить не только в случае провальных операций, но и успешных.

"В подразделениях уже все настроили работу через "Старлинк", "Крапиву", стримы, дроны и так далее. Но кто теперь помнит, что делать, если это не будет работать? Привыкать к удобным технологиям легко... Враг знает об этом преимуществе. И будет предпринимать действия для того, чтобы его нейтрализовать. А что мы будем делать, когда враг нейтрализует это преимущество? Вот в 2022 году мы имели преимущество в дронах, сбросах и "Крапиве". А что сейчас? Теперь у россиян преимущество по дронам, и свой "Репей" для арты они уже разработали тоже", - добавил инструктор.

Военнослужащий объяснил, что ВСУ теряют преимущество из-за того, что не анализируют свои слабые и сильные стороны, однако все же есть подразделения, которые разрабатывают "план Б", однако их мало.

Кроме того, еще одной проблемой является командование и отсутствие кризисной коммуникации. Военный предположил, что высшее руководство не хочет слушать и честно общаться с подчиненными, если что-то идет не так.

"Все боятся доказывать начальникам плохие новости. Менталитет, не желание учиться, признавать ошибки, совковые традиции - причины, почему анализ проведенных действий у нас не работает. Хотя методику анализа проведенных действий утвердили на уровне приказа ГШ еще в 2017 году (приказ №4 от 04.01.2017). Надо уметь признавать проблемы и собственные ошибки, слышать подчиненных, уметь оценить ситуацию и принимать адекватные решения. А не кричать матом на подчиненных ежедневно. Подчиненные должны не бояться командира, а бояться подставить командира. А у нас офицеры по закоулкам прячутся, когда командир в коридоре стоит, чтобы на глаза не попадаться лишний раз. Конечно есть адекватные, но их процентов 20 от всех...", - отметил он.

Подготовка украинских военных

В то же время ранее военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" заявил, что за рубежом не смогут так научить военных, как это делают украинские инструкторы с боевым опытом.

"Но если говорить о более расширенной подготовке - именно базовую общевойсковую подготовку, - обучать должны наши инструкторы, которые имеют боевой опыт. Точка. Скорее всего государство это делает (отправляет на обучение за границу) для того, чтобы разгружать непосредственно учебные центры, которые есть у нас в стране, потому что у них также не неограниченные возможности в этой работе", - объяснил воин.

Также сообщалось, что в Украину прибыл первый иностранный инструктор. Это первый офицер летного состава Военно-воздушных сил Греции, который будет помогать украинцам с использованием F-16.

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