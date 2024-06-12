Помимо активных штурмов, россияне также атакуют украинские позиции авиабомбами.

Покровское направление остается одним из самых горячих на всей линии фронта. О ситуации там рассказал инструктор 1-го батальона 47-й бригады Магура с позывным "Азимут" – Олег Чаус.

"Если раньше, когда мы еще стояли в Степном, в Бердичах, держали эту линию возле коксохимического завода, они пробовали заезжать большими механизированными колоннами, 10-11 единиц техники, то на сегодня таких колонн уже нет. Заезжают по две-три, но делают это каждый день. И они делают это не на одну точку, где мы стоим, допустим, наш батальон, а заезжают на территорию 3-го батальона, 2-го, 25-й штурмовой нашего батальона; и растягивают наши войска", – сказал он в интервью NV.

По его словам, россияне понимают, что превосходят по количеству личного состава. До сих пор не было ни дня, чтобы вражеские штурмы не продолжались.

Видео дня

"Если они понимают, что их БТРы, БМП, МТЛБ подрываются на минах, или наши FPV-дроны их останавливают, или наши Палладины их, то начинают запускать пехоту – по одному, по два. Понимая, что с тем количеством снарядов, которое мы имеем, мы не будем, скорее всего, уничтожать одного пехотинца, который идет. Они накапливаются в определенном участке фронта восемь, 10, 15 человек, и дальше начинают продолжать штурмовые действия", – пояснил он.

Чаус отметил, что чаще всего вражеские штурмы приходятся на утро – около 4–4:30. Тогда "самое серое время", а люди, которые стоят на позициях, могут быть наиболее уставшими.

"Сказать, что активное направление, наверное, это не сказать ничего. Потому что, кроме этих активных штурмов, они продолжают наши позиции накрывать авиабомбами. Их артиллерия не останавливается с октября [прошлого года], как мы здесь. Она работает в таком же интенсивном темпе. Единственное, что на сегодня у нас стало чуть больше снарядов, и мы имеем возможность им отвечать. Хотя все равно не в таком количестве, как бы нам этого хотелось. Даже сегодня, заезжая на технике, на БТРах и на двух БМП, они хотели высадить пехоту. Их техника была остановлена, пехота была спешена. Пару дней назад они заезжали на так называемых гольф-карах, высаживали пехоту и возвращались обратно. Машинка маленькая, по ней трудно попасть, она может проехать определенные минные поля и высадить пехоту. Пробовали на мотоциклах заезжать несколько раз, но им это не удалось", – говорит боец.

При этом танки российские оккупанты привлекают в отдельных случаях – раз или два в неделю.

"То есть в пять раз меньше, чем они тратят БТРов. На сегодня они чаще всего [используют] БТР и БМП. Они их обшивают металлическими щитами. Вы, скорее всего, видели их танки, обшитые щитами. Так же и БТРы сейчас работают. И это вроде такси, очень часто это такси в одну сторону. Потому что БТР будет запылен, а потом мы должны ловить их личный состав по домам, если это село, или по каким-то посадкам, где они могут спрятаться", – добавил "Азимут".

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска днем 12 июня нанесли удар по Кривому Рогу. В результате вражеского обстрела погибли 9 человек, пострадали – 29. Среди травмированных пятеро детей.

Кроме того, враг атаковал Киевскую область. После ночной атаки РФ в регионе обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов.

Что касается ситуации на фронте, то по состоянию на 19:00 с начала суток было зафиксировано 89 боевых столкновений с противником. Горячее всего было на Покровском направлении – из 31 атаки врага 12 еще продолжались.

Вас также могут заинтересовать новости: