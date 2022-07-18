Сейчас, по его словам, из Луганской и Харьковской областей российские войска пытаются осуществлять какие-то наступательные действия. На других плацдармах оккупанты перешли к обороне.

В Украине из-за активного уничтожения вражеских складов с боеприпасами на оккупированных территориях ощутимо уменьшилось количество российских обстрелов, и вскоре ВСУ могут начать контрнаступательные действия.

Такое мнение в эфире 24 канала выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, обстрелы российских складов с боеприпасами не только будут продолжаться, но и увеличиваться.

"Каждый день мы будем слышать больше таких сообщений, поскольку все только набирает обороты. Мы получаем все больше оружия от наших международных партнеров и можем наносить все больше этих ударов", – подчеркнул Коваленко.

Таких объектов достаточно много, а некоторые российские подразделения даже стараются их перемещать на как можно большее расстояние от линии фронта, чтобы украинская артиллерия не достала.

Вместе с тем уменьшилось и количество обстрелов российских захватчиков по позициям ВСУ на линии фронта.

"Им не хватает боеприпасов, они не успевают обеспечивать свои передовые подразделения снарядами, а именно обстрелы имеют очень большое влияние на возможности оккупационных подразделений – или идти в наступление или держать оборону", - подчеркнул Коваленко.

Сейчас, по его словам, из Луганской и Харьковской областей российские войска пытаются осуществлять какие-то наступательные действия. На других плацдармах оккупанты перешли к обороне. Однако потенциал рашистов падает.

"Именно там, где их оборона будет самой слабой, там где она будет наиболее нивелированной благодаря обстрелам ВСУ – там и начнутся контрнаступательные действия наших военных", – заявил Коваленко.

Он уточнил, что это не может быть какая-то отдельная локация, о которой мы можем точно сказать. Но там, где будет наиболее нивелирован оборонный потенциал захватчиков – там и будут контрнаступательные действия.

Однако сейчас военных объектов россиян на временно оккупированных территориях, которые необходимо уничтожать нашим Вооруженным Силам, еще достаточно много.

"Поэтому контрнаступление может быть в ближайшие недели, а не в ближайшие дни", – отметил Коваленко.

Напомним, как писал УНИАН, военный эксперт Дмитрий Снегирев утверждал, что весьма вероятно, что украинские военные перейдут в контрнаступление на нескольких направлениях уже к концу лета.

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