С начала войны враг ввел в Украину около 100 тысяч военных, из которых 13 тысяч точно уничтожено, а 18 тысяч небоеспособны.

Во время боев на территории Украины оккупанты потеряли более 30% личного состава.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире информационного телемарафона.

"Они гибнут, гибнут сотнями", - отметил он.

В частности, по словам Арестовича, недавно возле Мариуполя было убито около 250 оккупантов, а более 700 ранены.

По его мнению, сейчас уже убито около 14-15 тысяч личного состава, однако эти данные еще не подтверждены.

Советник главы ОП добавил, что с начала войны враг ввел в Украину около 100 тыс. военных, из которых 13 тыс. точно уничтожены, а 18 тыс. небоеспособны.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в Украине боевые потери противника по состоянию на воскресенье, 13 марта, ориентировочно составляют более 12 тысяч человек. Было уничтожено 374 танка, 1226 боевых бронированных машин и 140 артиллерийских систем.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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