По словам Пьера Шиля, в дополнение к средствам ядерного сдерживания французская армия имеет силы, которые прошли подготовку и оперативно совместимы с армиями союзников.

Франция, как государство-член НАТО, имеет большие активы. В дополнение к средствам ядерного сдерживания, она имеет силы, которые прошли подготовку и оперативно совместимы с армиями союзников. Об этом в своей статье для Le Monde пишет начальник штаба Армии Франции генерал Пьер Шиль.

Он отмечает, что проект мирового порядка, основанного на суверенитете государств, международном праве и разрешении споров путем переговоров, оказался проваленным.

"Вопреки мирным стремлениям европейских стран, конфликты, возникающие на окраинах нашего континента, свидетельствуют не столько о возвращении войны, сколько о ее постоянстве как общепринятом способе решения конфликта", - считает военный.

По его словам, Франция имеет ряд важных преимуществ, когда речь идет о балансе сил и новых формах войны, ведь из-за ее географического расположения и "процветания" в Европейском Союзе ни один враг не угрожает ее материковым границам. При этом ядерное сдерживание защищает жизненно важные интересы Франции.

"Однако Франция не застрахована от напряженности, которая проявляется во всем мире. Она имеет международные обязанности. Она имеет интересы и территории в каждом географическом регионе. Она связана оборонными соглашениями с государствами, которые подвергаются серьезной угрозе. Чтобы уберечься от агрессии и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым жестким боям, давая это понять и демонстрируя - "хочешь мира - готовься к войне", - пишет Шиль.

В то же время он подчеркивает, что "уже недостаточно просто анализировать конфликты, которые нас окружают", поэтому армия адаптируется, чтобы обеспечить безопасность французов и способствовать безопасности своих союзников, главным образом в Европе.

"Она участвует в огромных преобразованиях, которые укрепляют ее возможности и усиливают ее организацию. В своих гарнизонных городах, во время учений или в операции, армия воплощает силу и ценности нации. Гордится тем, что в ее ряды приходит столько молодежи. И она готова. Каким бы ни было развитие международной ситуации, французы могут быть уверены: их солдаты будут там", - резюмировал начальник штаба Армии Франции.

Франция и война в Украине - последние новости

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Как сказал Макрон, наземная операция с участием западных войск в Украине может потребоваться "в какой-то момент".

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