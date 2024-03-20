По словам министра, войска союзников не должны были бы участвовать в боевых действиях.

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности отправки войск в Украину не подразумевала их непосредственное участие в боевых действиях.

Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, французский лидер имел в виду подготовку украинских военных.

Глава украинского МИД также заверил, что Украина никогда не обращалась к Франции с просьбой отправить войска для борьбы против России.

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"Когда Макрон говорил об отправке войск в Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не за рубежом, как это происходит сейчас, и все", - пояснил Кулеба.

Западные войска и Украина

Ранее Макрон заявил, что возможность отправки западных войск в Украину в будущем не исключается. Он продолжает настаивать на этом, хоть и подвергся серьезной критике.

Если война будет распространяться по Европе, это будет единственный выбор и ответственность России, сказал Макрон в недавнем интервью.

В России заявили, что Франция уже готовит к отправке в Украину около 2 тысяч своих военнослужащих. В Париже назвали это дезинформацией.

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