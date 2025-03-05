Европа должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе над первыми шагами мирного договора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Готовим план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время. Европа имеет общее видение относительно окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США", - написал президент.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне Зеленский озвучил предложение относительно первого шага к мирным переговорам. Он, в частности, включает освобождение пленных, перемирие в море и в небе, что предусматривает запрет на использование ракет, дальнобойных дронов, ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

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Президент также отметил, что дальше Украина хочет "очень быстро" пройти следующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении.

Отдельно Зеленский заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля прошла "не так, как предполагалось": "Обидно, что так произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными".

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