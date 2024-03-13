В частности, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, в течение суток состоялось 70 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где противник пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций.

В то же время, на Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, Силами обороны отражено 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клищиевки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить свое тактическое положение.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 19 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия на позиции наших защитников", - говорится в сводке.

Ситуация на фронте вчера

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 12 марта, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 91 боевое столкновение.

На Авдеевском направлении было гораздо горячее. Россияне совершили 26 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, но успеха не имели.

Столько же атак зафиксировано на Новопавловском направлении. Там ВСУ сдерживали врага, который наступал при поддержке авиации, в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области. На Ореховском направлении враг 12 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

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