Украинская тактика истощения противника работает, подчеркнул аналитик.

Предпосылок для того, чтобы ВСУ проиграли войну против России, нет.

Украина придерживается оборонительного формата войны, оборонительной стратегии, а главной ее целью является истощение врага, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире Oboz UA.

"Оборонительная стратегия работает, тактика истощения врага - работает. Если бы у России все было так круто и прикольно, почему бы она обращалась к Северной Корее за помощью, почему бы она получала помощь уже в человеческом ресурсе? Видимо, не потому, что у нее все ок, и они через 2-3 недели будут возле Киева", - подчеркнул аналитик.

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По его словам, оборона - элемент, который заставляет время от времени отступать на более выгодные позиции:

"На самом деле, я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы мы проиграли эту войну. Да, поддержка от наших международных партнеров вызывает достаточно много вопросов, но именно события в зоне боевых действий на сегодня не указывают на то, что мы можем проиграть".

В центре внимания российско-украинская война - важные новости

Российским оккупантам ценой огромных потерь удалось продвинуться вперед на нескольких направлениях в Украине и захватить ряд населенных пунктов, в том числе Угледар (Донецкая область). Общие потери РФ на 26 октября 2024 года составляют примерно 687 600 захватчиков.

25 октября военный эксперт, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предупредил, что в ближайшие недели возможна битва между украинцами и россиянами за город Курахово.

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