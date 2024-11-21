Он отметил, что Украину сейчас атакуют с помощью северокорейского и китайского оружия.

Третья мировая война официально началась, заявил бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что Третья мировая война началась", - сказал генерал-лейтенант, который сейчас является послом Украины в Великобритании, во время выступления на церемонии вручения премии "Украинской правды" UP100.

По его мнению, в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия.

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"Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "шахеды". Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют" - заявил Залужный.

Он отметил, что Украину сейчас атакуют с помощью северокорейского и китайского оружия. Залужный призвал союзников Украины сделать правильные выводы, добавив:

"Это еще можно остановить здесь, на территории Украины. Но почему-то наши партнеры не хотят этого понимать. Очевидно, что у Украины и так слишком много врагов. Украина выживет с помощью технологий, но неясно, сможет ли она выиграть эту битву в одиночку".

Разговоры о Третьей мировой войне

Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, когда может начаться Третья мировая война. По его словам, война в Украине - это глобализированный конфликт альянсов о правилах глобального поведения.

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