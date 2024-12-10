Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию.

Во вторник, 10 декабря, российские оккупационные войска нанесли удар по центру Запорожья. По состоянию на 17:30 было известно уже о 16 пострадавших в результате атаки.

Такие данные озвучил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Кроме того, продолжаются поиски людей под завалами.

"Под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара по Запорожью, находится по меньшей мере восемь человек", – написал Федоров.

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Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию. Вместе с ними работают три бригады медиков.

Федоров также показал кадры последствий российского удара:

Удар РФ по Запорожью

Днем 10 декабря 2024 года российские террористы ударили по Запорожью. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания.

Известно о по меньшей мере трех погибших. Среди пострадавших есть врачи.

Комментируя эту атаку, президент Владимир Зеленский отметил, что каждый такой удар оккупантов доказывает, что необходимо увеличивать возможности украинской ПВО.

"Мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по "петриотам", и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни", – акцентировал он.

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