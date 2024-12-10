Аварийно-спасательные работы на месте вражеской атаки продолжаются.

В Запорожье из-под завалов атакованного российскими террористами здания спасли двух женщин. Они сами позвонили на линию Службы спасения "101" и сообщили о своем местонахождении.

"В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение. Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших", – рассказали в ГСЧС.

Женщины находились под обломками более семи часов, ожидая помощи. Спасателям удалось достать пострадавших из ловушки и передать медикам.

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"После осмотра врачами скорой помощи обе женщины были госпитализированы в медицинское учреждение", – добавили в службе.

По данным ГСЧС, в результате российского удара по частной клинике в Запорожье 10 декабря погибли 4 человека. Еще 21 человек травмирован, среди них один ребенок.

Один пострадавший скончался в больнице. Подразделения ГСЧС спасли 4 человека. Аварийно-спасательные работы на месте российского удара продолжаются.

Удар РФ по Запорожью

Во вторник, 10 декабря 2024 года, российские оккупационные войска ударили по Запорожью. Захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру – в результате обстрела была разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания.

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в 15:00 враг нанес удар баллистической ракетой по центру города. Предположительно, оккупанты били "Искандером".

Федоров отмечал, что среди пострадавших в результате атаки российских террористов – 5-летняя девочка. Ребенку медики оказали помощь на месте.

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