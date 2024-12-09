Враг был заблокирован возле села Кругляковка на Харьковщине.

Силы обороны освободили Колесниковский лес на Купянском направлении на Харьковщине. Об этом сообщил командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко на канале батальона.

Он отметил, что Силам обороны удалось блокировать противника возле села Кругляковка Купянского района Харьковской области... и провести ряд мероприятий по выбиванию врага из Колесниковского леса. По словам военного, враг был полностью уничтожен.

Федоренко отметил, что первая бригада оперативного назначения "Буревій" и другие структурные подразделения Сил обороны проводят прочную оборону и ударно-штурмовые действия, чтобы оттеснить оккупантов и выбить с украинской земли.

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В октябре 2024 года ГУР Минобороны сообщило, что от оккупантов освобожден населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области. Операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года.

В ГУР отмечают, что враг пытался контратаковать, однако потерпел поражение - штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника.

Благодаря профессиональным действиям спецназовцев ГУР россияне в Кругляковке потеряли больше взвода пехоты - захватчики уничтожены в ближних боях. Спецназовцы смогли взять российских оккупантов в плен - получены важные разведывательные данные.

30 октября сообщалось, что россияне пытаются закрепиться в населенном пункте Кругляковка на Харьковщине, но им не удалось. Бои идут сложные, ежедневно.

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