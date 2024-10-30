Командир батальона "Ахиллес" говорит, что попыток россиян форсировать реку Оскол в ближайшее время точно не следует ожидать.

Россияне пытаются закрепиться в населенном пункте Кругляковка на Харьковщине, но пока это им не удалось. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире Киев24.

"Бои идут сложные, ежедневно. Противник пытается закрепиться в населенном пункте Кругляковка, но по состоянию на сегодняшний день в полной мере ему это сделать не удалось. Силы обороны Украины эффективно внедряют противодействие. Потери противника объективно несоизмеримы с тем результатом, который он получает на поле боя", - отметил Федоренко.

По его словам, для врага приоритетная задача закрепиться сейчас на левобережье Купянщины и затем развивать свой успех с последующим выходом на Купянск-Узловой.

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"И только после того, как противник выполнит эту задачу, можно говорить о том, что они начнут подготовительную работу к форсированию реки Оскол. По состоянию на сегодняшний день эту задачу противнику выполнить в определенные сроки не удалось и, по моему убеждению, в ближайшей перспективе не удастся", - сказал военный.

Он выразил убеждением, что попыток россиян форсировать реку Оскол в ближайшее время не будет.

"Река Оскол достаточно стремительная. В свое время, в 2022 году, во время Харьковской контрнаступательной операции Силы обороны ее форсировали и это было очень сложное испытание, учитывая то, что ты находишься под огневым воздействием врага, второе - стремительность реки. Но в то время была российская вражеская артиллерия и незначительным образом применялись "мавики", сбросы с беспилотных систем. А на сегодняшний день беспилотные системы существенно улучшились в своей номенклатуре и в качестве применения, что мы используем против врага. Поэтому форсировать Оскол для врага, по моему убеждению, на текущий момент не представляется возможным", - пояснил Федоренко.

Война в Украине - ситуация в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают атаковать украинских защитников на Харьковщине. На днях Федоренко заявил, что оккупационным войскам важно "вгрызться на левобережье, то есть в полной мере оккупировать населенный пункт Кругляковка", закрепиться там и расширять плацдарм, в частности до Купянска-Узлового.

По его словам, противник только наращивает давление в Харьковской области.

"И в "лучших традициях" советских войск Второй мировой войны - перебегают в чистом поле по 8-10 человек. Они перебегают цепью, Силы обороны из 10 ликвидируют 9, один добежал. Следующая партия - бегут, восемь ликвидировано, двое добежали. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше [выживает и собирается] до тех пор, пока противник не добегает до позиций, которые вблизи наших, перегруппировывается и пытается выбивать Силы обороны", - добавил военный.

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