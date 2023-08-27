Таким образом они пытаются преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, каким образом и почему российские ракеты меняют траекторию движения во время атак на Украину.

"Россияне атакуют ракетами разных типов. Сегодня это были ракеты воздушного базирования ... они запускают ракеты разными маршрутами. Это помогает им искать слабые места в ПВО, чтобы планировать следующие удары", - рассказал Игнат в эфире телемарафона.

В частности, по его словам, военные фиксировали случаи, когда оккупанты запускали ракеты в одном направлении, а те впоследствии разворачивались и летели в другую сторону. По мнению представителя ПС, это враг также делает сознательно, чтобы анализировать работу украинской ПВО.

Видео дня

Он также добавил, что менять направление движения такие российские ракеты могут так много, как им позволяет запас хода. В частности, россияне заявляют, что их ракета Х-101 якобы может лететь 5,5 тыс. км/ч. Игнат считает, что это возможно только при очень благоприятных условиях, а в реальности, учитывая высоту полета и маневры, - это меньшая дальность.

"Как ракеты запрограммируют, так они и могут летать, наматывать круги... высокотехнологичное оружие. Эти ракеты для того и созданы, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны. Поэтому эта цель считается сложной для средств ПВО, но, как видите, эти ракеты все же уничтожаются", - сказал представитель Воздушных сил.

Ракетный удар по Украине

В ночь на 27 августа Россия осуществили очередной удар по Украине, выпустив крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55 / Х-555 из пяти самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса.

Локационно украинские военные зафиксировали до восьми воздушных целей. Противовоздушной обороне удалось уничтожить четыре крылатые ракеты. По данным воздушных сил, остальные воздушные цели вероятно были ложными, ведь информации о попадании не поступало.

Этой ночью в одном из районов Киевщины из-за падения обломков сбитых ракет были повреждены 10 частных домов, два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. Травмы получили два человека.

Вас также могут заинтересовать новости: