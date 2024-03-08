По словам секретаря СНБО, вопрос отправки иностранных военных в Украину является очень чувствительным и не всегда может быть публичным.

Западные страны вполне могут начать помогать Украине не только оружием, но и войсками. Об этом в эфире "УП.Итоги" сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

При этом он утверждает, что вопрос отправки иностранных военных в Украину является очень чувствительным и не всегда может быть публичным. В то же время Данилов напомнил, что сейчас Киев ждет от западных партнеров в первую очередь своевременных поставок оружия.

"Мы абсолютно не исключаем появление на нашей территории тех или иных военных подразделений тех или иных стран, если они будут принимать соответствующее решение", - отметил Данилов.

Отправка западных военных в Украину - последние новости

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС обсуждает отправку западных войск в Украину. Он отметил, что Европа сделает все необходимое, чтобы РФ не смогла выиграть войну против Украины.

По словам Макрона, пока нет консенсуса относительно отправки официальных и одобренных войск на места, "но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя".

Сегодня глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о вероятном присутствии западных военных в Украине. По его словам, вопрос о присутствии западных войск в Украине является полезным для влияния на РФ.

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