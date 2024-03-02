Варшава считает, что лучше передать Украине технику.

Вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность отправки польских военных в Украину.

Об этом сообщает польское издание Kresy. В частности, его спросили о последних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил, что в будущем в определенной степени в Украине могут появиться войска НАТО.

"На встрече министров обороны стран НАТО несколько недель назад в Брюсселе об этом речь не шла. Это не инициатива НАТО. Это инициатива Франции", - сказал он.

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"Мы считаем, что гораздо лучше передать технику", - добавил министр обороны Польши.

Глава Минобороны также отметил, что Польша обучает треть украинских военных.

"У нас нет ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и четко нашим союзникам. У НАТО таких планов нет", - повторил он, ссылаясь на предположение о введении войск.

Отправка войск НАТО в Украину

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке военных в Украину в будущем. В случае принятия такого решения, солдаты западных стран участия в боевых действиях принимать не будут.

Ветеран российско-украинской войны - бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий считает, что европейские армии на сегодняшний день не боеспособны против России, им лучше помогать Украине оружием и технологиями.

"Но давайте не будем тешиться глупыми иллюзиями. Пусть железом помогают, а вопрос людей - это, все же, наш вопрос. Но еще нюанс позволю себе, вопрос: что нам было бы от этого? Они умеют что-то такое, чего сейчас не умеет наша армия? Они воевали в такой войне? У них есть какой-то подобный опыт? У них есть ряд технологий, которые действительно круче того, что у нас сейчас есть. Так просто дайте нам эти технологии", - заявил Дикий.

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