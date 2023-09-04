Наталья Гуменюк отметила, что россияне отбирают у украинцев лодки и катера для военных целей.

Украинские защитники уничтожили катер россиян на юге Украины. Оккупанты пытались высадиться в северо-западной части Черного моря.

"Наша группировка, в состав которой входит группировка Военно-морских сил, отработала по этому катеру. Было продемонстрировано обществу, как это работает. Такого типа плавсредства россияне используют не очень часто, но такой попал в наше поле зрения и был отправлен за "Москвой" - курсом российского военного корабля", - рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, катер был гражданский, но российские военные "отжимают" у украинцев такие плавсредства и пытаются их использовать в своих целях.

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"Поскольку левобережье в нашей зоне ответственности для них - самое горячее направление, и есть особенности географии, как острова и проливы. Ротацию личного состава они осуществляют с помощью таких лодок. Мы стараемся их тщательно отслеживать и каждый раз отправлять на дно", - подытожила Гуменюк.

Уничтожение катера с оккупантами - что известно

Военно-Морских сил ВС Украины 3 сентября сообщили, что украинские защитники уничтожили в Черном море катер типа КС-701 "Тунец". Враг понес потери в количестве шестерых ликвидированных и двух раненых оккупантов.

Он стал 19 плавсредством российских военных, которое уничтожили с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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